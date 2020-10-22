ابنا أنغام وأصالة يجتمعان رغم قطيعة النجمتين والأخيرة تعلق على صورتهما!

أصالة علقت بشكل مفاجئ على لقاء ابنها مع ابن أنغام، رغم الخلافات التي تجمع النجمتين منذ فترة، وهو ما جعل الجمهور يتوقع أن تتم مصالحة قريبة بينهما بعد اجتماع ابنيهما.

أصالة تعلق على لقاء ابنها مع ابن أنغام:"صورة حضارية"

وفاجأ عمر عارف، ابن أنغام الأكبر، الجمهور اليوم بنشر صورة له مع خالد الذهبي ابن أصالة على انستقرام، وذلك بعد لقائهما في إحدى الحفلات، وأظهر الثنائي قوة علاقتهما للجمهور رغم الأزمة الكبيرة التي شهدتها علاقة أنغام بأصالة في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى القطيعة بينهما وانتهاء صداقتهما.

هل تنتهي خلافات أصالة مع أنغام؟

إلا أن المفاجأة الأكبر هو تعليق الفنانة أصالة على الصورة ولقاء ابنها مع ابن أنغام، وأعادت نشر الصورة على انستقرام، وعلقت عليها قائلة:"صورة حضارية"، وأثار تعليق أصالة على الصورة الجدل بين الجمهور، والذين أعجبوا بوصف أصالة لها، واعتبروها بادرة طيبة للتصالح بين النجمتين بعد الخلافات الكبيرة بينهما، وتوقع البعض أن يكون لابنيهما دوراً في إعادة صداقتهما من جديد.

ولم تعلق أنغام على الصورة أو تتجاوب مع اللقاء والأمر، وربط البعض بين تصرف ابن أصالة الأخير ولقائه مع ابن أنغام، وتصرفه الأخير برسالته إلى طارق العريان، طليق والدته، والتي نصحه بها بالاعتناء بأسرته وعدم نسيانها، ونشر بعدها طارق العريان أول صورة مع أبنائه من أصالة، واعتبر الجمهور أيضاً إنها مبادرة منه للم شمل العائلة من جديد، قبل أن يبادر مجدداً في علاقة والدته بأنغام.. فهل ينجح في إنهاء أزمات والدته؟

علاقة أصالة بأنغام تعود إلى الواجهة مجدداً

وانتهت علاقة صداقة أنغام بأصالة بعد زواج الأولى من الموزع أحمد إبراهيم العام الماضي، والذي كان متزوجاً من ابنة شقيق طارق العريان، وهو ما تسبب في غضب أصالة وانحيازها لعائلة زوجها، وتبادلاً التصريحات الهجومية في ذلك الوقت، بعد فترة من صداقتهما العلنية ومشاركتهما في عدة حفلات معاً، وتوقع البعض ان تعود صداقتهما وعلاقتهما بعد طلاق أنغام من أحمد إبراهيم هذا العام، والذي شهد أيضاً طلاق أصالة من زوجها طارق العريان.