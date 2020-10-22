مصطفى خاطر يكشف عن سعادته بمشاركة 3 نجمات في السينما.. فيديو

أعرب الفنان مصطفى خاطر، عن سعادته بالمشاركة فى فيلم "الصندوق الأسود" مع منى زكى والذى من المقرر عرضه فى 28 أكتوبر الحالي كما يشارك فى فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبى والذى لم يتم تحديد موعد عرضه.
وقال مصطفى خاطر فى لقاء ببرنامج "MBCTrending، إنه يجسد في الفيلم شخصية المحامي حديث التخرج "هادي"، الذي يتورط في اقتحام شقة صاحبتها الشخصية التي تجسدها الفنانة منى زكي، ويتورط بالتالي في عملية سطو، لكنه ليس لصا، وعلى مدار أحداث الفيلم، تزداد مشاكله ويمر بصراعات نفسية، في دور بعيد تماما عن الكوميديا.
وأضاف خاطر أنه يجسد في فيلم "أشباح أوروبا" شخصيتين لتوأمين، تسمح شخصية أحدهما بالإضحاك، أما الآخر فمعظم الجزء الخاص به في الفيلم أكشن وبعيدا تماما عن الكوميديا.
كما عبّر مصطفى خاطر عن سعادته بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني في فيلم "ثانية واحدة"، في أول تعاون يجمع بينهما، وقال إنه يتفائل وينجح دائما في الأعمال التي ينتجها المنتج محمد السبكي.
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