عمر كمال يكشف عن أحدث أعماله برفقة حمو بيكا.. شاهد

نشر الفنان عمر كمال فيديو جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الفيديو برفقة حمو بيكا وهما يعلنان أجدد أعمالهم مهرجان "انتى معلمة".

قال عمر إن المهرجان سيتم طرحه خلال أيام وهو يعتبر تكريما لكل امرأة.

وكتب معلقا على الفيديو:" انتى معلمة قريبا".

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على الجانب الآخر، سبق وأن صرح عمر كمال، بأنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، متابعا: "أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.