تامر حسني يطرح أغنية «فجأة افترقنا».. اليوم

يطرح الفنان تامر حسنى أغنيته الجديدة "فجأة افترقنا" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي" اليوم، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية "فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ يحيى يوسف، وماستر چلال حمداوي، وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر".
يذكر أن، تامر حسني، طرح قبل أيام، أغنية "مبطلناش إحساس" وهى أولى أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس.
ومن ناحية اخرى ينتظر تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "مش انا" والذى تشاركه البطولة فيه الفنانة حلا شيحة وتاليف تامر حسنى واخراج ايمان وفيق.
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