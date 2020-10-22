أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ بسمة وهبة.. بكاء هاني شاكر.. وتعليق ناري لـ عزيز الشافعي بسبب الزمالك

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلى:

أعرب الفنان مصطفى خاطر، عن سعادته بالمشاركة فى فيلم "الصندوق الأسود" مع منى زكى والذى من المقرر عرضه فى 28 أكتوبر الحالي كما يشارك فى فيلم "أشباح أوروبا" مع الفنانة هيفاء وهبى والذى لم يتم تحديد موعد عرضه.

أبدى الفنان مصطفى قمر، حبه الشديد لإعداد وجبات الطعام بنفسه، مشيرا إلى أنه يفضل أن يقضي وقت فراغه فى المطبخ لإعداد الطعام المفضل لديه.

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية في لندن.

طرحت قناة أبو ظبي، برومو برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر قناتي "أبو ظبي" و"dmc"، وسيذاع يوم الجمعة المقبل.

علق الملحن عزيز الشافعي، على قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب دوري أبطال أفريقيا؛ بعد إصابة 8 لاعبين من الفريق المغربى بفيروس كورونا والتي كان مقررا لها يوم السبت المقبل.