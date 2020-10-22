الحلقة الـ 30 من قيامة عثمان تتصدر جوجل

تصدرت الحلقة 30 من مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" محرك بحث جوجل، بعد ساعات من طرحها على إحدى القنوات التركية.

وحقّق مسلسل قيامة المؤسس عثمان نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.

مسلسل قيامة المؤسس عثمان أو قيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت الذي يقوم بدور الغازي عثمان بن أرطغرل.

والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.