صورة أسما شريف منير تتغزل بزوجة والدها:"عمرها ما تعدت على حقوقنا وبعدت عن الأضواء"

أسما شريف منير أثارت الإعجاب اليوم بعد حديثها عن "لورا"، زوجة والدها، وأشادت بها وبعلاقتها بها، وكشفت وجها جديداً عنها من خلال حديثها عنها في انستقرام.

أسما شريف منير تكشف عن علاقتها الاستثنائية بزوجة والدها

ونشرت أسما شريف منير صورة لزوجة والدها "لورا"، وتحدثت عن علاقتها بها وقالت:" الست الجميلة اللي في الصورة دي دوت الخليج (لورا) مرات ابويا! ايه ده هو في مرات أب حلوة كده، اومال فين الحوافر و العيون الشريرة، مش مرات اب؟ يبقي أكيد لازم تكون شريرة و بتعذب الولاد و بتشغلنا في البيت هههه، ده اللي المجتمع و الأفلام ديماً بيصدروا بس الحقيقة إن الست دي من أطيب و أجمل وأجدع الستات اللي في الدنيا".

أسما شريف منير عن زوجة والدها:"دوت الخليج عيلتي وحبيبتي"

وتابعت أسما شريف منير عن زوجة والدها:"عمرنا ما أتخنقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما أتعدت علي حقوقنا ولا التزمات ابويا لينا، أم أخواتي او بناتي عشان هما صغننين، دوت الخليج عيلتي و حبيبتي، لما بزعل مع ابويا بتقف جنبي حتي لو هيتخانق معاها، انا وهي أصلا شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني و بتحس بيا، أنا عمري ما أتكلمت عنها عشان دوت الخليج بعدت عن الأضواء من زمان، بس حسيت اني لازم أقولها إني بحبها و بحترمها واديها حقها، وعشان أقول لإي ست لو انتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم و صاحبيهم و حبيهم كأنهم ولادك و ربنا هيجازيكي كل خير و جوزك هيشيلك فوق رأسه".

وتلقت أسما شريف منير الإشادات من قبل الجمهور بسبب علاقتها القوية والاستثنائية مع زوجة والدها، وحرصها على إظهار هذا الجانب الإيجابي للجمهور، ولاقت رسالتها تفاعل كبير من الجمهور، والتي اختتمتها قائلة:"بحبك يا لولو اوي وربنا يخلينا لبعض كلنا ديماً و شكراً علي كل حاجه حلوة عملتيهالي.. اه و بالناسبة دوت الخليج بتعمل أفكار حلوة أوي علي الإنستجرام تابعوها".

معلومات عن زوجة شريف منير

ويذكر أن الفنان شريف منير قد تزوج من لورا بعد وفاة زوجته الأولى، والدة ابنيه أسما وفؤاد، واعتزلت لورا الفن بعد عدة أدوار لها ومنها فيلم "أرض الخوف" و "سوق المتعة"، وانجبت من شريف منير ابنتيهما فريدة وكاميليا.