صور محمد كريم ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث وينقل إلى المستشفى

محمد كريم، الفنان المصري تعرض لحادث سير خطير بسيارته في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، ونشر صور سيارته المحطمة بعد الحادث وطلب من الجمهور الدعاء له.

محمد كريم يطلب الدعاء له بعد تعرضه لحادث

وأقلق الفنان المصري محمد كريم الجمهور اليوم بعدما كشف عن تعرضه لحادث سير في أمريكا، أثناء قيادته للسيارة على أحد الطرق الجبلية، ونشر صور سيارته المهشمة بعد اصطدامها، وقال في أول تعليق له بعد الحادث إنه نجا من الموت، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وطلب من الجمهور الدعاء له.

محمد كريم ينقل إلى المستشفى في أمريكا

وقال محمد كريم في تعليقه على الحادث الذي تعرض له:" قدر الله وما شاء فعل، انا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سئ جبلي واتجاهين.. أنا في المستشفي دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني و يقومني من هنا علي خير.. انا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعيني.. دعواتكم".

ويقيم محمد كريم في أمريكا، ويشارك في عدة أعمال سينمائية بهوليوود في السنوات الأخيرة، وبدأ مسيرته بعدما أنهى دراسته الثانوية في لوس أنجلوس بأمريكا، وعاد للقاهرة لدراسة الطب بجامعة عين شمس قبل ان يبدأ رحلته في عالم الفن في نهاية التسعينيات ومنها مسلسل "أحلام مؤجلة" و "بنات أفكاري" و "مسألة مبدأ" وغيرها من الأعمال.

مسيرة محمد كريم الفنية

ولمع محمد كريم في أعماله السينمائية خاصة أدواره مع المخرج خالد يوسف وأبرزها فيلم "دكان شحاتة"، و"حين ميسرة" و "الريس عمر حرب"، وشارك كريم في تجارب في تقديم البرامج التلفزيونية وأبرزها تجربته مع برنامج "ذا فويس"، وكانت آخر أعماله الفنية في فيلم A score to settle والذي قام ببطولته النجم نيكولاس كيدج.

وقدم محمد كريم في الفيلم شخصية "جيمي" وهو أمريكي يعمل في عصابة، ويسجن صديقه فرانك " نيكولاس كيدج"، أحد أفراد العصابة أيضا، ويصبح جيمي مسئول عن رعاية ابن فرانك لكنه لا يقوم بذلك، وعندما يخرج فرانك من السجن يبدأ في تصفية الحساب معه، وعرض الفيلم في أغسطس العام الماضي بالإضافة إلى عرضه في مهرجان كان السينمائي.