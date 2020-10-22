بعد أغنية "يا طير الحب"..بلقيس تكشف أول مفاجأة لها في 2021

بلقيس فتحي واصلت كشف مفاجأتها الفنية للجمهور بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها أمس، ونشرت رسالة جديدة للجمهور شوقتهم بها إلى ألبومها الجديد في 2021.

بلقيس تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

وواصلت بلقيس احتفالاتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة، إذ كشفت عن عدة مفاجآت للجمهور احتفالاً بهذه المناسبة، ونشرت فيديو على انستقرام كشفت به المفاجأة الثالثة، باقترابها من طرح ألبومها الجديد، وعلقت على الفيديو قائلة:"المفاجأة الثالثة.. ألبوم موسيقي.. الألبوم الرابع تقريبا جاهز، وراح يكون أقوى من الثلاثة اللي قبله بإذن الله.. اشتغلت عليه عامين ومزيد من التفاصيل في سنابي بعد قليل".

بلقيس تكشف مفاجأة جديدة في عيد ميلادها

ووجهت بلقيس الشكر إلى الجمهور في عيد ميلادها بسبب احتفالهم بها، وقالت في الفيديو:"شكرا لكل أمنياتكم وتباريكم.. بمناسبة عيد ميلادي استعدوا لألبوم "بلقيس 2021" العربي.. واللي هيكون أقوى من 3 ألبومات اللي فاتوا.. وعد"، وشوقت بلقيس الجمهور للألبوم الجديد والذي يأتي بعد آخر ألبوماتها "أرهنكم" في عام 2017.

بلقيس تحتفل بعيد ميلادها

وكانت بلقيس قد شوقت الجمهور لمفاجآتها الفنية بمناسبة عيد ميلادها، وكانت أولها تدشين ماركة خاصة بها، وقالت:" مفاجأتنا الأولى على مدار سنتين كانت عندي فكرة إنشاء براند خاص للمكياج يناسبني ويناسب بنات الخليج والشرق الأوسط، واشتغلت بكل حواسي لاختيار افضل المنتجات اللي تراعي متطلباتنا من كل أنحاء العالم وبدأنا القصة بكريم الأساس، وللقصة بقية"، قبل ان تكشف عن مفاجأة أخرى باستعدادها لتولي إخراج كليبها الجديد لأول مرة.

وطرحت بلقيس في عيد ميلادها أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "​يا طير الحب​" على قناتها الرسمية على يوتيوب، واعتبرتها هدية لكل جمهورها ومحبيها بمناسبة عيد ميلادها الـ 32 ، وعلقت عبر حسابها على انستغرام :" مفاجأتنا الثانية اليوم ..يا طير الحب ، إهداء مني لكم في يوم ميلادي"، والأغنية من كلمات علي رياض، والحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وتأتي الأغنية بعد حالة نشاط لبلقيس في موسم الصيف حيث طرحت فيديو كليب أغنية "الحياة حلوة" بالإضافة إلى أغنيتها الإماراتية الأخيرة مع الفنان عيضة المنهالي.