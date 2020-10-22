بعد أغنية "يا طير الحب"..بلقيس تكشف أول مفاجأة لها في 2021

القاهرة - دوت الخليج الخميس,22 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 07:51
بلقيس فتحي واصلت كشف مفاجأتها الفنية للجمهور بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها أمس، ونشرت رسالة جديدة للجمهور شوقتهم بها إلى ألبومها الجديد في 2021.
بلقيس تكشف موعد طرح ألبومها الجديد
وواصلت بلقيس احتفالاتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة، إذ كشفت عن عدة مفاجآت للجمهور احتفالاً بهذه المناسبة، ونشرت فيديو على انستقرام كشفت به المفاجأة الثالثة، باقترابها من طرح ألبومها الجديد، وعلقت على الفيديو قائلة:"المفاجأة الثالثة.. ألبوم موسيقي.. الألبوم الرابع تقريبا جاهز، وراح يكون أقوى من الثلاثة اللي قبله بإذن الله.. اشتغلت عليه عامين ومزيد من التفاصيل في سنابي بعد قليل".
بلقيس تكشف مفاجأة جديدة في عيد ميلادها
ووجهت بلقيس الشكر إلى الجمهور في عيد ميلادها بسبب احتفالهم بها، وقالت في الفيديو:"شكرا لكل أمنياتكم وتباريكم.. بمناسبة عيد ميلادي استعدوا لألبوم "بلقيس 2021" العربي.. واللي هيكون أقوى من 3 ألبومات اللي فاتوا.. وعد"، وشوقت بلقيس الجمهور للألبوم الجديد والذي يأتي بعد آخر ألبوماتها "أرهنكم" في عام 2017.
بلقيس تحتفل بعيد ميلادها
وكانت بلقيس قد شوقت الجمهور لمفاجآتها الفنية بمناسبة عيد ميلادها، وكانت أولها تدشين ماركة خاصة بها، وقالت:" مفاجأتنا الأولى على مدار سنتين كانت عندي فكرة إنشاء براند خاص للمكياج يناسبني ويناسب بنات الخليج والشرق الأوسط، واشتغلت بكل حواسي لاختيار افضل المنتجات اللي تراعي متطلباتنا من كل أنحاء العالم وبدأنا القصة بكريم الأساس، وللقصة بقية"، قبل ان تكشف عن مفاجأة أخرى باستعدادها لتولي إخراج كليبها الجديد لأول مرة.
وطرحت بلقيس في عيد ميلادها أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "يا طير الحب" على قناتها الرسمية على يوتيوب، واعتبرتها هدية لكل جمهورها ومحبيها بمناسبة عيد ميلادها الـ 32 ، وعلقت عبر حسابها على انستغرام :" مفاجأتنا الثانية اليوم ..يا طير الحب ، إهداء مني لكم في يوم ميلادي"، والأغنية من كلمات علي رياض، والحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وتأتي الأغنية بعد حالة نشاط لبلقيس في موسم الصيف حيث طرحت فيديو كليب أغنية "الحياة حلوة" بالإضافة إلى أغنيتها الإماراتية الأخيرة مع الفنان عيضة المنهالي.
أعداد مجلة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أغنية "يا طير الحب"..بلقيس تكشف أول مفاجأة لها في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.