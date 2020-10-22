وظهرت إنجي في الصورة مع بشري وعلقت: "من كواليس التحضيرات لحفل افتتاح مهرجان #الجونه السينمائى الدوره الرابعه #gff2020".
ووضعت إدارة المهرجان خطة متكاملة لتأمين الضيوف في فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان بعد متابعة العديد من الأحداث الفنية والرياضية ومنها مهرجان فينسيا التي حظيت بمشاركة إعلامية كبيرة رغم أن حجم الدورة الأخيرة كان أقل من 50%وسوف يتبع الجونة نفس التدابير الاحترازية.
ومن المقرر أن تكون نسبة اشغال القاعات 50% وسوف يتم نقل للفعاليات التي تعتمد على اللقاءات الثنائية لصناع الأفلام الي حداىق الفنادق أيضا سينتقل حفلا الافتتاح والختام والعروض. الخارجية لمركز المؤتمرات في الجونة لأن قاعاته الرئيسية تزيد أكثر من ضعف مسرح المارينا الذي أقيمت فيه الدورات الثلاثة الأخيرة حتى تتحقق فكرة التباعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجي علي تشارك كواليس تحضيرات افتتاح مهرجان الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.