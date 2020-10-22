إنجي علي تشارك كواليس تحضيرات افتتاح مهرجان الجونة

نشرت

صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

الإعلامية إنجى علي

وظهرت إنجي في الصورة مع بشري وعلقت: "من كواليس التحضيرات لحفل افتتاح مهرجان #الجونه السينمائى الدوره الرابعه #gff2020".

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي ، في ظل ظروف احترازية، جعلت القائمين على المهرجان يستعدون بصورة مختلفة ليكون المهرجان آمنا على جميع الحاضرين، حيث سيتم خلال هذه الدورة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا يذكر أنمن مهرجان الجونة السينمائي

ووضعت إدارة المهرجان خطة متكاملة لتأمين الضيوف في فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان بعد متابعة العديد من الأحداث الفنية والرياضية ومنها مهرجان فينسيا التي حظيت بمشاركة إعلامية كبيرة رغم أن حجم الدورة الأخيرة كان أقل من 50%وسوف يتبع الجونة نفس التدابير الاحترازية.

ومن المقرر أن تكون نسبة اشغال القاعات 50% وسوف يتم نقل للفعاليات التي تعتمد على اللقاءات الثنائية لصناع الأفلام الي حداىق الفنادق أيضا سينتقل حفلا الافتتاح والختام والعروض. الخارجية لمركز المؤتمرات في الجونة لأن قاعاته الرئيسية تزيد أكثر من ضعف مسرح المارينا الذي أقيمت فيه الدورات الثلاثة الأخيرة حتى تتحقق فكرة التباعد.