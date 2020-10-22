نادين نجيم تطلق أول فيلتر باسمها علي انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وعلقت نادين على الصورة قائلة: "فيلتر جديد بإسمي بكرا الساعة ٨ المسا رح ينزل و بصير جاهز انكم تستخدموه رح تحبوه كتير وكتير محمسة تجربوه صراحة اتحمست اعمل فلتر بعد الانفجار بكرا رح خبركم كل التفاصيل على الانستا ستوري بحبكم كتير".

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:

-كتيير متحمسين

-فرحتينااا اوووي

وكانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام ، للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.

وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".

ومازالت آثار انفجار بيروت ظاهرة على ملامح نادين نجيم، بعدما تعرضت لإصابات بالغة أجرت على إثرها عملية جراحية، ونشرت لها صورا من قبل توضح الجروح فى وجهها نتيجة الحادث.