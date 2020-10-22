هاندا أرتشيل تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت هاندا ارتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صوره جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة. وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة من أحد الأماكن بإطلالة جريئة وارتدت جاكيت باللون البرتقالي مما لفت انتباه الجمهور. ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها المميزة و رفعت شعرها بطريقة جذابة مما تناسب مع اطلالتها. ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا بوضع المكياج بالالوان الترابيه مما جعل شكلها مميزا. وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

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