كارول سماحة تتألق بفستان أبيض جذاب على السجادة الحمراء

نشرت الفنانة كارول سماحة صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وظهرت كارول بفستان أبيض طويل بقصة ناعمة وجذابة أبرزت نحافتها على السجادة الحمراء، وتميزت طلتها ببعض الإكسسوارات الذهبية.

وكتبت سماحة معلقة من خلال صورتها: "أتمنى لكم نهار سعيد أحبائى".

وحقق الكليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 6 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، في الأول من يوليو الجاري.

‏"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.