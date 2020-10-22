مع ماجد المصري.. كريم العمري يشارك جمهوره كواليس مسلسل الوجه الآخر

نشر الفنان كريم العمري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم مع ماجد المصري وعلق قائلا: "مسلسل #الوجه_الآخر مع الجميل ماجد المصري".

يشارك كريم العمري الآن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

وكان آخر أعمال الفنان كريم العمري مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

حيث كشف الفنان كريم العمري، عن كواليس مشاركته في مسلسل "الاختيار"، لافتا إلى أنه تعرض إلى العديد من الصعوبات أثناء تدريبات العمل واستعداده للتصوير.

وتابع الفنان كريم العمري، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "دوت الخليج"، انه كان يستمتع بالعمل مع النجم أمير كرارة، وأضاف أنه كان سعيدا برؤية أصدقائه من القوات المسلحة أثناء تصوير الاختيار.