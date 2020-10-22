ليلي علوى تسترجع ذكرياتها من فيلم المصير

شاركت النجمة ليلى علوى صور لشخصية "مانويلا الغجرية" والتي جسدتها في فيلم المصير، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت ليلى علوى على صورتها: "كنتو حلوين اوى ..زى مايكون الشمس انقسمت وادت كل واحد فيكم حتة".

وكانت قد نشرت الفنانة ليلى علوى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك عقب مشاركتها فى افتتاح ملتقى أولادنا فى نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال ليلى علوى: "أولادنا .. كلمة غالية أوي وكبيرة، ملتقى أولادنا اتبسطت جدًا بمشاركتي في حفل افتتاح نسخته الرابعة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرئاسة دكتورة سهير عبدالقادر وبرعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن".

وأضافت ليلى: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.. أنا شاركت من أول دورة ودعمتهم وبهتم بيهم وبفرح بيهم بيدوني طاقة إيجابية وشكرًا إن أنا إمبارح شوفت المواهب".

وأوضحت ليلى علوى: "وإزاي بنقدر ندعمها وإزاي بنقدر نبقى أحسن وأحسن وتحية كبيرة للي أبهاتهم وأمهاتهم والناس اللي بتعرف تتعامل معاهم وشكرًا لكل الوزارات ووزارة الثقافة اللي اهتمت وكرست حياتها لهذا العمل الكبير، #أولادنا وحشتوني .. بحبكم".

ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" والذى تقوم ببطولته مع زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين راضى.