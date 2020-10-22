بسبب مهرجان الجونة.. علا رشدي تكشف معاناتها مع النظام الغذائي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت علا رشدي في الصورة وهي تمسك بساندويتش من البرجر.

وعلقت علا رشدي قائلة: " ده شكلي لما بشوف اي برجر قبل مهرجان الجونة..يوميات النظام الغذائي".

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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.