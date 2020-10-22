خالد منصور: أنا وميرنا نور الدين بينا حاجة مشتركة

نشر الفنان خالد منصور صور جديدة له بصحبة الفنانة ميرنا نور الدين و ذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام".

و علق خالد منصور علي الصور قائلا:" غير إن ميرنا نور الدين ممثلة شاطرة جدًا، وأنا الصراحة إتعلمت منها جدا وأنا واقف قدامها، وتمثيلها كده خفيف عالقلب .. السهل الممتنع .."

و تابع قائلا :"بس اللي اكتشفته أكثر بقى لما اشتغلت معاها، إنه في بينا قاسم مشترك.. إحنا الإثنين بنعّشق، حاجة إسمها تفاهة "

وجاءت التعليقات كالتالي :

- انتوا الاتنين قمرات

- عسل اوي

-بنحبكوا جداا بجد

يذكر ان اخر اعمال خالد منصور مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.