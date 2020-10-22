محمد فراج يوجه رسالة لـ نبيل عيسى في عيد ميلاده

حرص الفنان محمد فراج، على توجيه رسالة للفنان نبيل عيسى في عيد ميلاده.

نشر فراج، صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها قائلًا :" مش محتاج اتكلم كتير عن العشره و الصداقه و الأخوه اللى بينى و بين الراجل ده .. ربنا يديمها .. هو عارف غلاوته و معزته عامله ازاى .. كل سنه وانت طيب يا بلبل".

يذكر أن يشارك محمد فراج، في فيلم الصندوق الأسود، ويحمل البوستر الرسمي وجوه أبطال الفيلم الثلاثة منى زكي ومحمد فرّاج ومصطفى خاطر، ويحمل كل وجه تعبيراته الخاصة، فنرى فرّاج في مقدمة البوستر بملامح قاسية، ومنى زكي تتوسطه بتعبيرات مصدومة وجرح نازف في رأسها بعد تعرضها لاعتداء عنيف، ثم مصطفى خاطر معبرًا عن التوجس والخوف.