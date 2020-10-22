احتفال ضخم لـ فوز الشطي بعيد ميلادها الـ37 وتستعرض حملها بمرحلته الأخيرة ..بالصور

فوز الشطي تلقت مفاجأة مميزة من زوجها الذي أقام لها حفلة ضخمة وصاخبة بمناسبة عيد ميلادها الـ 37، فيما كان لافتاً ظهور الفنانة الكويتية فوز الشطي بأسابيعها الأخيرة من الحمل إذ أطلت ببطن بارز مرتدية فستان أحمر من الدانتيل.

احتفال ضخم لـ فوز الشطي بعيد ميلادها

تداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الكويتية الشهيرة فوز الشطي في حفل عيد ميلادها الذي فاجأها زوجها به، وتميّز الحفل بفخامته وضخامته، وطغى الديكور الرومانسي على الحفل مع باقات الورود الكبيرة والمزينة في كل أنحاء صالة عيد الميلاد، كما استعرضت فوز الشطي الهدايا الفاخرة التي تلقتها من زوجها وهي عبارة عن مجوهرات من الذهب والأحجار الكريمة، وعلقت قائلة :"حبيبي للي مفاجأني الله لا يحرمني منك".

وظهر زوج الفنانة فوز الشطي في لمحة قصيرة بالفيديو من خلال إشرافه على جهوزية الحفل واستعان بعازفة العود التي كانت تضفي الجو الرومانسي بعزفها الهادئ.

فوز الشطي أطلت ايضا مع زوجها في صور نشرتها على حسابها على انستغرام بفستان أحمر في الحفل حيث استعرضت مرحلة حملها بالأسابيع الأخيرة، وبدا بطنها بارزاً جدا، كما ظهرت بأنها اكتسبت الوزن الزائد في أنحاء قوامها.

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ولاقى الحفل جدلا بين الجمهور حيث وصفه كثيرون بالمبالغة بالبهرجة والبذخ، بينما رأى آخرون بأن الثنائي فوز الشطي وزوجهما لهما الحرية في اختيار طريقة الإحتفال بمناسباتهما الشخصية كما يرغبان.

فوز الشطي ومرحلة حملها وزواجها

الفنانة الكويتية فوز الشطي كانت قد أعلنت عن حملها بطفلها الاول في شهر ابريل الماضي بطريقة استثنائية حيث نشرت قالب كيك من الفاكهة حفر عليه جملة مختصرة تكشف عن حملها وكتبت: "سأصبح أما"، وقد رسم على الصورة أيضا شكلا يشبه سيدة حامل في إشارة كذلك للحمل.

وتزوجت فوز الشطي في ديسمبر من العام الماضي، وشكل زواجها مفاجأة لجمهورها، حيث أنها لم تكشف قبل هذا الإعلان عن أي معلومات تخص زوجها، وقد نال زفاف الفنانة الكويتية اهتماما واسعا من قبل الجمهور بسبب فخامته، وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو متعددة من زواج الفنانة التي ظهرت بإطلالتين، أولها بالزي التقليدي التراثي باللون الأخضر والمطرز بالذهبي مع تزيين ملابسها بالمجوهرات الباهظة الثمن، ثم اطلالتها الثانية بفستان الزفاف الأبيض والتي اتهمها فيها البعض بمحاولتها لتقليد انجلينا جولي في طريقة مكياجها.