الفنانة العراقية آلاء حسين تعلن وفاة والدها متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

آلاء حسين الفنانة العراقية أعلنت عن وفاة والدها خلال الساعات الماضية بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا الذي أصيب به خلال الفترة الماضية، وقدم العديد من النجوم التعازي للفنانة في هذا المصاب الأليم.

وفاة والد الفنانة آلاء حسين نتيجة إصابته بفيروس كورونا

آلاء حسين الفنانة العراقية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة كشفت من خلالها عن رحيل والدها الذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، آلاء حسين أكدت أن والدها الراحل قد واجه رحلة صعبة أثناء مواجهته لفيروس كورونا، وأن عائلتها مرت كذلك بأيام ثقيلة نتيجة الحالة التي كان يمر بها والدها الذي أكدت أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يملئ الفراغ الذي تركه فكتبت: "والدي الحبيب، بعد صراع عصيب مع مضاعفات كورونا فقدنا الاب وانكسرنا، مرينا بأيام ما يعلم بصعوبتها الا الله الصبر منك يا رب ما كو أحد مثله. ولا احد يملئ فراغه".

A post shared by (@actress_alaa_hussein) on Oct 22, 2020 at 2:38am PDT

النجوم يواسون الفنانة العراقية آلاء حسين في وفاة والدها

آلاء حسين قدم لها العديد من النجوم في العراق والخليج العزاء في وفاة والدها حيث علق المطرب العراقي محمد السالم على منشورها فكتب: "الله يرحمه ويغفرلله ان شاء الله"، وعلق كذلك المخرج مهند أبو خمرة فكتب: "الله يرحمه ويصبركم وربي يجعل مثواه الجنة" وكتب الإعلامي نزار الفارس: "الله يرحمه ويرزقه الفردوس الأعلى ويصبركم يارب امين"، كما كتبت الفنانة هند نزار: "لا اله الا الله ياربي الله يصبركم وينطيج القوه يا روحي"، وعلقت كذلك الفنانة مارينا العبيدي وكتبت: "الله يرحمه ويغفرله ويصبركم"، كما علق كذلك كل من الملحن سيمور جلال، وهيفاء حسوني، وأمل طالب، والروائية شهد الراوي، والفنان إياد راضي، وذو الفقار خضر، والإعلامية الكويتية فجر السعيد.

أحد الأعمال الدرامية للفنانة آلاء حسين

آلاء حسين قد شاركت خلال عام 2020 في أكثر من عمل درامي كان من أبرزهم المسلسل العراقي "قصص لجابر" والذي شارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما العراقية منهم الفنانة عواطف السلمان، وسامي قفطان، وحسن هادي، واسعد عبد المجيد، وتحسين داحس، والعمل من تأليف مصطفى الركابي، وإخراج مصطفى الكرخي، وشاركت الفنانة آلاء حسين كذلك هذا العام في مسلسل"كومه دي" وهو من بطولة كل من إحسان دعدوش، وعلي جابر، محمد حسين عبدالرحيم، علي قاسم الملاك، صبا إبراهيم، وبلغت عدد الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفناة العراقية آلاء حسين خلال مشوراها الفني أكثر من 35 عمل درامي.