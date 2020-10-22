داوود الشريان يحير متسابقي "تحدي العائلات" بوظيفته في حال لم يكن إعلاميا..فيديو

الإعلامي السعودي داوود الشريان تسبب في حيرة المشاركين في برنامج "تحدي العائلات" الذي يقدمه على شاشة قناة "mbc"، وذلك بعدما طرح على المتسابقين سؤالا حول الوظيفة التي تناسبه في حال إذا لم يكن إعلاميا.

داوود الشريان يحير متسابقي "تحدي العائلات" بسبب وظيفته

برنامج "تحدي العائلات" لا يزال يحقق نجاحا على مستوى المشاهدة حيث يتنافس من خلاله أكثر من عائلة على جوائز قيمة، وقد نالت الحلقة الماضية اهتماما واسعا نظرا للسؤال الذي طرح لكل من عائلة "البوشي" وعائلة "عبدالله" حول الوظيفة التي تناسب الإعلامي داوود الشريان في حال عدم عمله في المجال الإعلامي، حيث رشح بعض المتسابقين داوود الشريان أن يصبح مدرسا في الجامعة إلا أن الإعلامي السعودي استبعد هذه الفكرة وأكد أنه من الصعب أن يحدث ذلك.

A post shared by (@mbcfamilyfeud) on Oct 20, 2020 at 10:11am PDT

وظيفة داوود الشريان في حال إذا لم يكن إعلاميا

داوود الشريان رشح كذلك من قبل المتسابقين أن يشغل العديد من الوظائف منها ضابط، وكذلك رجل أعمال، بينما رأي البعض منهم أن من الوظائف المناسبة للإعلامي السعودي التحليل الرياضي، أو أن يصبح فنانا، او يشغل منصبا سياسيا، أو أن يعمل في مجال الطب أو مجال التجارة.

ويعتمد برنامج "تحدى العائلات" على منافسة بين عائلتين تتواجهان في كل حلقة وتطرح عليهما العديد من الأسئلة في وقت يجب أن تكون إجابات العائلات تتناسب مع نتائج استطلاعات للرأي العام والتي يتم إجرائها، وتحصل الأسرة الفائزة في كل حلقة على مبلغ 30 ألف ريال، ومتاح لها استكمال السباق في البرنامج حتى الحلقة الخامسة، وفي كل حلقة تفوز فيها تحصل على 30 ألف ريال إضافية، وهذا يعني أن الأسرة الواحدة من الممكن أن تحصل على مبلغ 150 ألف ريال.

انطلاق برنامج "تحدي العائلات" لداوود الشريان

"تحدي العائلات" انطلق خلال الأيام الماضية بمشاركة العديد من الأسر حيث يعتمد البرنامج على المنافسة بين عائلتين، والعائلة التي تستطيع أن تحصل على أكبر عدد من النقاط التي لا يجب أن تقل عن 200 نقطة، تحصل على الجائزة، ويعرض برنامج "تحدي العائلات" يوما من الأحد إلى الخميس في تماما الساعة الـ8 مساءا بتوقيت السعودية على شاشة قناة "mbc1"، وقد جرى الإعداد للبرنامج منذ عدة أشهر، وقد علق الإعلامي داوود الشريان على تقديمه للبرنامج الجديد من خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا عرب" المعروض على قناة "mbc" فقال: "أنا لم أختار البرنامج بل هو من قام باختياري، ورأيت أن فكرته مميزة، وكذلك سوف يعرض على شاشة mbc التي عرفني الناس من خلالها فأعتقد أن الأمر يشبه انتقال شخص من غرفة إلى غرفة أخرى داخل منزله".