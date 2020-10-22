مفاجأة جديدة لمشتركي "شاهد VIP " في مصر والمغرب العربي

في سياق إطلاقه مؤخراً مروحة من الأعمال الحصرية المندرجة تحت "أعمال شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، أعلن "شاهد VIP "عن توفير عرض خاص لجمهوره في مصر وبلدان المغرب العربي: المغرب، الجزائر، تونس، قوامه تخفيض بقيمة 40% على الاشتراك مدى الحياة، وذلك عند استخدام خدمة الدفع بالبطاقات المصرفية فقط، علماً أن العرض سارٍ لغاية 22 نوفمبر 2020، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن mbc.

"شاهد VIP " يمنح مشتركيه في مصر والمغرب العربي تخفيضاً مدى الحياة

وتابع البيان أن "شاهد VIP" أعلن مؤخراً عن إطلاق مجموعة من الأعمال التي تندرج تحت "أعمال شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى"، وبينها المسلسل الدرامي "نمرة اتنين"، بطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يطلون في حلقات منفصلة - متصلة درامياً، وأبرزهم: عمرو يوسف، صبا مبارك، نيللي كريم، ، منى زكي، آسر ياسين، أروى جودة، ماجد الكدواني، شيرين رضا، منة شلبي، أحمد مالك، ساره طيبه، يعقوب الفرحان، أمينه خليل، إياد نصار ، أحمد السعدني وآخرين الذي يبدأ عرضه 29 أكتوبر الحالى، والموسم الثاني من الدراما العربية "عروس بيروت"، بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص.

عروض جديدة على شاهد

بالإضافة إلى مسلسل "إسود فاتح"، من "عروض شاهد الأولى"، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، معتصم النهار، و الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" والذي يُعرض بموسم جديد قريباً على "شاهد VIP" بطولة تيم الحسن، ديما قندلفت وآخرين، والموسم الثاني من الدراما المغربية "شهادة ميلاد" بطولة فاطمة خير، عبد الإله رشيد، أحلام الزعيمي، فريد الركراكي، هاجر كريكع، سامي الفكاك وآخرين، والموسم الثالث من الدراما المغربية "أسرار النساء"، بطولة مارية نديم، سكينة درابيل، بديعة الصنهاجي، مهى البخاري.