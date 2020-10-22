رسالة رومانسية من حبيب غلوم لهيفاء حسين احتفالا بعيد ميلادها فكيف ردت ؟

حبيب غلوم احتفل بشكل مميز بعيد ميلاد زوجته الفنانة هيفاء حسين الـ41، ووجه لها رسالة رومانسية بهذه المناسبة، كما حرص العدد من النجوم على تقديم التهنئة للفنانة البحرينية.

حبيب غلوم يحتفل بعيد ميلاد زوجته هيفاء حسين الـ41

حبيب غلوم احتفل بعيد ميلاد زوجته الفنانة هيفاء حسين الـ41 برسالة رومانسية نشرها عبر حسابه على "انستجرام" قدم من خلالها التهنئة لها، وعبر كذلك عن الحالة التي يعيشها مع زوجته التي وصفها بأنها تعد الحياة بالنسبة له فكتب: "كل عام وكل لحظة وإنتي الحياة 22/10"، وقد ردت الفنانة البحرينية على الصورة والرسالة التي نشرها زوجها حيث تمنت دوام استقرار حياتهما وأن يحفظ الله لها زوجها حبيب غلوم فكتبت: "حبيبي أنت عساني ما انحرم منك يا الغالي".

A post shared by (@habibgalattar) on Oct 21, 2020 at 8:25am PDT

النجوم يهنئون الفنانة هيفاء حسين بمناسبة عيد ميلادها

حبيب غلوم حظت التهنئة التي قدمها لزوجته هيفاء حسين باهتمام زملائها في الوسط الفني الذين حرص العديد منهم على تقديم التهنئة لها فعلقت الفنانة لورا أبو اسعد على ما نشره حبيب غلوم وقدمت التهنئة للفنانة البحرينية فكتبت: "العمر كله والله يديم المحبة والأحترام"، وقدمت كذلك الفنانة السورية مديحة كنيفاتي التهنئة، وتفاعل كذلك مع تهنئة الفنان حبيب غلوم كل من الفناة شيخة زويد، وآلاء شاكر، وأمل محمد، ومحمد الهاشم. ونشرت الفنانة شيماء سبت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة تهنئة خاصة لهيفاء حسين قالت فيها: "الحنونة صاحبة القلب الابيض النجمة هيفاء حسين حبيبتي كل عام وانتي بخير وعسى ايامج كلها فرح واعياد ونجاح ربي يعطيج اللي تتمنينه...احبج ادري منزله البوست قبل يوم ميلادج بساعة حركات".

A post shared by (@shaima4sabt) on Oct 21, 2020 at 1:04pm PDT

هيفاء حسين تنشر صورة من طفولتها وتقارنها بابنتها

هيفاء حسين خطفت الأنظار إليها بعدما نشرت صورة لها من مرحلة طفولتها عبر حسابها على "انستجرام" حيث كانت بعمر الأشهر وقارنتها بصورة جديدة لطفلتها "جواهر"، وبدت هيفاء في طفولتها بالشعر القصير الكيرلي وبتقاسيم وجه مطابقة مع طفلتها جواهر، ووجهت السؤال لمتابعيه عما إذا كانت صغيرتها تشبهها بالفعل، وعلقت بالقول : "أنا و جواهر ... شكثر نتشابه؟"، وقد تفاعل العديد من المتابعين مع الصورة وأكد بعضهما أن هناك تشابه كبير بين الأم وابنتها، وقد رزقت هيفاء حسين مع نهاية عام 2019 بتوأمها "جواهر وسلطان" من زوجها حبيب غلوم وتستعد بعد أسابيع قليلة للاحتفال بعيد ميلادهما الأول.

"الشهد المر" يعتبر آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة هيفاء حسين خلال الفترة الماضية حيث عرض المسلسل في شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة فيه كل من زهرة عرفات، وإبراهيم الحساوي، وفخرية خميس، وحبيب غلوم، عبدالله الطراروة، والعمل من تأليف إسماعيل عبدالله، وعلاء النعيمي، وإخراج مصطفى رشيد.