سهرات مزدحمة للنجوم رغم "كورونا" ...مريم حسين تلتقي راغب علامة وسهرة وديّة لـ ياسمين عبد العزيز وزوجها مع يوسف الشريف

احسان علوه الخميس,22 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 16:48
يبدو بأن العديد من النجوم يتجاهلون تماماً أزمة انتشار كورونا من خلال تخطي ما تفرضه من تباعد الإجتماعي وارتداء كمامات على الوجه، ليعودوا الى حياتهم الطبيعية بدون اتخاذ أي احتياطات بهذا الإطار، فظهر العديد منهم بلقاءات ودية حاشدة وسهرات مسائية مع أصدقائهم وزملائهم وأحدثهم لقاء ياسمين عبد العزيز وزوجها مع يوسف الشريف وزوجته، ولقاء مريم حسين التي تتواجد في لبنان مع كل من راغب علامة وشيراز، واحتفال لأصالة نصري بألبومها أقامه لها صديقها خبير التجميل بسام فتوح.
ياسمين عبد العزيز وزوجها بسهرة مع يوسف الشريف
الفنان أحمد العوضي أمضى سهرة ودية ممتعة برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وأصدقائهما الممثل يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.
ونشر احمد العوضي صوراً ترصد أجواء السهرة الودية مع يوسف الشريف واكتفي بالتعليق "مع الحبايب"، بينما نالت الصور الإنتقادات بسبب عدم مراعاتهم للتباعد الاجتماعي بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا.
وفي لقطات أخرى من السهرة، ظهر أحمد العوضي مع زوجته ياسمين وهو يمسك يدها بطريقة رومانسية.
يشار الى ان الفنان أحمد العوضي شارك في شهر رمضان الماضي بمسلسل “الاختيار” في حين شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في سباق رمضان الماضي بمسلسلها "ونحب تاني ليه".
الفنانة العراقية مريم حسين التي تتواجد حالياً في لبنان، التقت مجموعة من أصدقائها الفنانين في سهرة حاشدة في العاصمة اللبنانية بيروت وبينهم النجم راغب علامة والفنانة شيراز، ونشرت مريم حسين صورة لها من أجواء السهرة حيث لم يراعي فيها الحاضرين أي اجراءات للتباعد الاجتماعي وبدوا جميعاً وهم يلتقطون الصورة بجوار بعضهم البعض بدون أي مسافات.
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ونشرت بدورها الفنانة شيراز نفس الصورة واكتفت بالتعليق عليها "سهرة جميلة مع راغب علامة".
وكانت مريم حسين التقت قبل يوم صديقها مصفف الشعر والفنان جو رعد وأثارت الجدل بحديثها عن خطوبتها منه بشكل ممازح.
بسام فتوح يحتفل بألبوم أصالة نصري في بيروت
النجمة أصالة نصري التي تتواجد بدورها في بيروت، لبّت قبل أيام قليلة دعوة عشاء خبير التجميل اللبناني بسام فتّوح على العشاء والذي فاجأها بإقامة احتفال لها بمناسبة اطلاق ألبومها الجديد الخليجي "لا تستسلم".
وتناقل نشطاء السوشيال ميديا مجموعة صور ومقاطع فيديو من أجواء الحفل الصاخب الذي تواجد في مجموعة كبيرة من اصدقاء الطرفين بدون مراعاة لأي اجراءات بسبب أزمة انتشار كورونا سواء التباعد الاجتماعي او ارتداء الكمامات.
أعداد مجلة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سهرات مزدحمة للنجوم رغم "كورونا" ...مريم حسين تلتقي راغب علامة وسهرة وديّة لـ ياسمين عبد العزيز وزوجها مع يوسف الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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