المهرجان القومي للمسرح يفتح باب المشاركة في دورته الـ 13 ويعلن شروط التقديم

يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل عن فتح باب التقديم لدورته الثالثة عشر بداية من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر وحتي الأحد 8 نوفمبر2020 في مسابقة (العروض المسرحية) ومسابقة (المقال ) والتي تنقسم إلي : النقدي التطبيقي) و(الدراسة النظرية) وفيما يلي الجهات التي يحق لها المشاركة وشروط المشاركة في مسابقتي المهرجان الذي سينطلق منتصف شهر ديسمبر 2020.

حددت اللجنة العليا للمهرجان من خلال عدة اجتماعات خلال الفترة السابقة الجهات التى من يحق لها الإشتراك فى مسابقة العروض المسرحية وهي: (البيت الفنى للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية ومركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالى للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعى والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسى ومنظمات المجتمع المدنى وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالى).

كما وضعت اللجنة العليا شروط التسابق في مسابقة (العروض المسرحية ) والتي جعلتها مسابقة واحدة فقط للمهرجان بعد تعديل اللائحة ، ومن شروط التسابق فيها : ألا نزيد مدة أي عرض عن ساعتين والمسابقة تشمل فقط العروض المنتجة في الفترة من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونية 2020 ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين ولا يحق للفرقة اختيار موعد محدد او طلب التغيير بعد وضع الجدول والعروض التي سبق عرضها في مسابقات الجامعات لا يحق لها المشاركة باسم فرقة حرة وأن يكون العرض قد تم عرضه على خشبة المسرح لمدة يومان بحد أدني وأن يكون العرض هو إنتاج أصيل للجهة المذكورة فى استمارة الإشتراك.

أما مسابقة المقال التي تنقسم لشقين: النقدى التطبيقى فمن أهم شروطها : أن يكون المقال قد نشر فى الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونية 2020 فى أحد الجرائد الورقية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة أما مسابقة الدراسة النظرية " البحثية " فمن أهم شروطها : أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة وألا تكون قد نشرت من قبل وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل ويتم تحرير مسابقة الإشتراك من رابط تم وضعه علي صفحة المهرجان الرسمية أو تسلم لمقر المهرجان بالمسرح القومى ومرفق به 5 نسخ مطبوعة ونسخة pdf على اسطوانة مدمجة ويتم تسليم الاستمارة ومرفقاتها بمقر المهرجان بالمسرح القومى بالعتبة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا ماعدا الجمعة.