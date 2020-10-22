في اليوم العالمي للتأتأة .. نجوم نجحوا في تقديم الشخصيات المضطربة وخالد صالح الأبرز

يحتفل العالم يوم 22 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للتوعية من التأتأة، وتحتفل المنظمات الأممية والهيئات المعنية للتضامن مع مرضى التأتأة حول العالم، وتوعية الجميع بكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكلام واضطراب النطق المعروف بـ التأتأة، والذي يعرف كذلك باسم التلعثم.

نستعرض لكم أبرز النجوم الذين نجحوا في تقديم الشخصيات المضطربة على الشاشة من خلال التقرير التالي:

محمد ممدوح في لا تطفئ الشمس

الرواية تحكي عن أرملة لديها 5 أبناء، 3 بنات، وشابين، لكل واحد منهم أحلامه وطموحاته، وحياة يتمنى أن يعيشها، لكنهم يواجهون في ذلك مشكلات عديدة، هذا إلى جانب أن الأخ الأكبر جسده شكري سرحان في الفيلم، ويقدمه في المسلسل محمد ممدوح، الشهير بـ"تايسون" وهو صاحب القرار في حياتهم، وكلمته مسموعة، وتسري عليهم جميعًا. يُذكر أن مسلسل "لا تطفئ الشمس" يشارك في بطولته بجانب محمد ممدوح، كل من الفنانة أمينة خليل والفنانة ريهام عبد الغفور وجميلة عوض والنجمة الكبيرة ميرفت أمين والفنان فتحي عبد الوهاب، وسيناريو تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير. وتالق "تايسون" العام الماضي من خلال دور "أمين" في مسلسل "جراند أوتيل" الذي حقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا على كل المستويات، النقدية والجماهيرية.

آسر ياسين في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة

تصدر مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مؤشرات البحث جوجل، حيث حقق نجاحا كبيرا، وأشاد به الجمهور، بعد عرضه على منصات الإنترنت، والسوشيال ميديا. وأشاد الجمهور بأداء منة شلبي، وآسر ياسين التمثيلي، خاصة أن العمل مختلف عما تم تقديمه من قبل في تاريخ الدراما المصرية والعربية أيضًا. "فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة كل من منة شلبي، وآسر ياسين، وسوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وعدد آخر من النجوم. المسلسل من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.

خالد صالح في فيلم الحرامي والعبيط

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، ويناقش عددا من القضايا والمشاكل الاجتماعية، ويحكي قصة أحد المجاذيب "خالد صالح" الذي يفقد عقله بسبب ظروف معيشته السيئة، بينما يحاول خالد الصاوي وحبيبته التقرب منه واستغلاله.

فيلم "الحرامى والعبيط" من تأليف احمد عبدالله واخراج محمد مصطفى وبطولة خالد الصاوى، وخالد صالح وروبي.

أحمد رزق في مسلسل الاخوة الاعداء