في اليوم العالمي للتأتأة .. نجوم نجحوا في تقديم الشخصيات المضطربة وخالد صالح الأبرز

يحتفل العالم يوم 22 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للتوعية من التأتأة، وتحتفل المنظمات الأممية والهيئات المعنية للتضامن مع مرضى التأتأة حول العالم، وتوعية الجميع بكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكلام واضطراب النطق المعروف بـ التأتأة، والذي يعرف كذلك باسم التلعثم.
نستعرض لكم أبرز النجوم الذين نجحوا في تقديم الشخصيات المضطربة على الشاشة من خلال التقرير التالي:
محمد ممدوح في لا تطفئ الشمس
الرواية تحكي عن أرملة لديها 5 أبناء، 3 بنات، وشابين، لكل واحد منهم أحلامه وطموحاته، وحياة يتمنى أن يعيشها، لكنهم يواجهون في ذلك مشكلات عديدة، هذا إلى جانب أن الأخ الأكبر جسده شكري سرحان في الفيلم، ويقدمه في المسلسل محمد ممدوح، الشهير بـ"تايسون" وهو صاحب القرار في حياتهم، وكلمته مسموعة، وتسري عليهم جميعًا.
يُذكر أن مسلسل "لا تطفئ الشمس" يشارك في بطولته بجانب محمد ممدوح، كل من الفنانة أمينة خليل والفنانة ريهام عبد الغفور وجميلة عوض والنجمة الكبيرة ميرفت أمين والفنان فتحي عبد الوهاب، وسيناريو تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.
وتالق "تايسون" العام الماضي من خلال دور "أمين" في مسلسل "جراند أوتيل" الذي حقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا على كل المستويات، النقدية والجماهيرية.
آسر ياسين في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة
تصدر مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" مؤشرات البحث جوجل، حيث حقق نجاحا كبيرا، وأشاد به الجمهور، بعد عرضه على منصات الإنترنت، والسوشيال ميديا.
وأشاد الجمهور بأداء منة شلبي، وآسر ياسين التمثيلي، خاصة أن العمل مختلف عما تم تقديمه من قبل في تاريخ الدراما المصرية والعربية أيضًا.
"فى كل أسبوع يوم جمعة" بطولة كل من منة شلبي، وآسر ياسين، وسوسن بدر، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، محمد حاتم، مى الغيطى، إسماعيل شرف، فيدرا، شريف سلامة، محمد رضوان، وعدد آخر من النجوم.
المسلسل من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وشارك فى السيناريو والحوار سمير عبد الناصر، ومحمد هشام عبية، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، إخراج محمد شاكر خضير.
خالد صالح في فيلم الحرامي والعبيط
تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، ويناقش عددا من القضايا والمشاكل الاجتماعية، ويحكي قصة أحد المجاذيب "خالد صالح" الذي يفقد عقله بسبب ظروف معيشته السيئة، بينما يحاول خالد الصاوي وحبيبته التقرب منه واستغلاله.
فيلم "الحرامى والعبيط" من تأليف احمد عبدالله واخراج محمد مصطفى وبطولة خالد الصاوى، وخالد صالح وروبي.
أحمد رزق في مسلسل الاخوة الاعداء
أعرب الفنان أحمد رزق عن سعادته بالشخصية التى يقدمها فى مسلسل "الإخوة الأعداء"، حيث يقدم شخصية الأخ الرابع الذى لم يعترف به الأب ويحاول طوال أحداث المسلسل إثبات نسبه لأبيه إلى أن ينتصر فى النهاية ويأخذ حقه.
وأكد رزق أن هذه الشخصية هى نفس الشخصية التى قدمها الفنان محيى إسماعيل من قبل فى فيلم "الإخوة الأعداء"، موضحًا أن هناك تفاصيل وأبعادًا مختلفة تمامًا عن الشخصية التى تم تناولها فى الفيلم، ومصدر أحداث المسلسل هو الرواية الأصلية بعنوان "الإخوة كارمازوف".
وعن المقارنة بينه وبين الفنان محيى إسماعيل قال: "المقارنة بالفنان محيى إسماعيل أكيد هتكون موجودة، وأعتقد أن حظى جيد لتتم مقارنتى مع هذا النجم، لأننى عند مشاهدتى للفيلم قبل التحضير للمسلسل كنت مبهورا بأدائه لهذه الشخصية وأعلم المجهود الذى بذله ليؤدى الدور بهذه الطريقة، وهذا ما فعلته أيضًا حتى أظهر بشكل مختلف فى المسلسل".
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