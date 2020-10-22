حمد البلوشي يهدي أغنية "أم الدنيا" لمصر

يستعد الشاعر الإماراتي حمد البلوشي، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أم الدنيا"، يهديها لمصر، وتطرح عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.
وأكد "البلوشي" في بيان له اليوم الخميس، أن أغنية "أم الدنيا" تشهد تعاونا مع مطرب إماراتي شاب، وسوف تذاع على عدد من القنوات الإماراتية.
وشارك حمد البلوشي مؤخرا في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بإلقاء قصيدة شعرية تقول كلماتها:"سلام عز يعانق الجدي والميزان من عقب ما عانق تراب السعودية".
من جهة أخرى، يستعد حمد البلوشي لطرح أغنية بعنوان "من ليبيا" بصوت الفنان الليبي رافع العكوكي، خلال الأيام المقبلة.
وآخر أعمال الشاعر الإماراتي حمد البلوشي أغنية "لبيك أبو خالد"، التي طرحها يوم الجمعة الماضي، وأهداها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد الإمارات، من ألحان محمد الأحمد، غناء علي العطاس، إشراف وإخراج جمعة السهلي.
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