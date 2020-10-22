محمد القياتي يكشف كواليس أغنية "مبطلناش إحساس" لـ تامر حسني

حققت أغنية "مبطلناش إحساس" لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا جدًا منذ وقت طرحها حيث تخطت حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" في 6 أيام فقط.

"دوت الخليج" تواصل مع الشاعر محمد القياتي، لكشف كواليس الأغنية، وقال:" كنا بنتواصل انا والملحن محمد حمزة وبنشتغل اون لاين، والاغنية دي اشتغلناها واحنا على التليفون وبدأت أول جملة واول ما سمعها اهتم جدا ومقفلناش المكالمة الا واحنا مخلصينها وأول ما تواصلنا مع امين نبيل الموزع عجبته واشتغل عليها وبعد كده كلمني المنتج الفني هاني صليب .. وسألني فيه حاجة مهمة عندكوا ؟".

وتابع قائلًا :"قولناله في اغنية عايزين نسمعها لتامر وفعلا حسها لايقة عليه .. وبعتها لتامر لانه صديق شخصي ليه والحمد لله اول ما سمعها قاله الاغنية دي حلوه جدا ومعايا في حين انه كان المفروض خلص الالبوم وبيصور فيلم مش انا .. وخلانا نعدل حاجات موسيقيًا في الأغنية .. خلاها مقسوم .. وتعليقه كان في محله وفرق في شكل الاغنية وطاقتها".

بينما إختتم حديثه: "واللي لفت نظرنا الطاقة اللي عنده وبعد النظر، واهتمامه بالأغنية بالرغم من انشغاله بتصوير الفيلم وكان بيتواصل معانا لمدة 3 ايام متواصلين، أعتقد إنه مكنش بينام .. الاغنية كان فيها توفيق كبير من رب العالمين ووصلت للقلوب وردود الافعال فوق المُرضيه ورد فعل الناس مبهر جدًا".

أغنية «مبطلناش إحساس» كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.