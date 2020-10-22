أخبار الفن| كواليس أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني.. معلومات لا تعرفها عن هيلدا خليفة

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلى:

حققت أغنية "مبطلناش إحساس" لـ تامر حسني، نجاح كبير جدًا منذ وقت طرحها حيث تخطت حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على "اليوتيوب" في 6 أيام فقط.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار الإعلامية هيلدا خليفة، لتقديم حفل جولته الرابعة الذي سوف يقام غدًا 23 أكتوبر.

أعلن المطرب تامر حسني من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام" عن إصداره اليوم أغنيته الجديدة "فجأة افترقنا" من خلال عرض برومو لها، الأغنية من كلمات محمد عاطف والحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

علّقت رانيا محمود ياسين عن الأخبار المتداولة حول أزمتها مع اميرة مختار ابنه الفنانة رجاء الجداوي في عزاء والدها.

تصدّر الفنان الراحل عمر خورشيد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ما أثيرت الأقاويل بشأن ميراثه.

تصدّر الفنان محمد كريم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعرضه لحادث مروع في كاليفورنيا أدى لتحطم سيارته، ونقله للمستشفى.