بعد اختيارها لتقديم حفل افتتاح الجونة السينمائي.. معلومات لا تعرفها عن هيلدا خليفة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار الإعلامية هيلدا خليفة، لتقديم حفل جولته الرابعة الذي سوف يقام غدا 23 أكتوبر.

ولدت هيلدا خليفة، في بلدة تل شيحا وتوفي والدها جورج خليفة وهي في سن الثانية ولديها شقيق يصغرها سنا اسمه طوني، وعند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية قامت والدتهما نهاد غانم بالهجرة إلى أستراليا خوفا على طفليها من نيران الحرب فحضر خالها من أستراليا وأنجز كل معاملات السفر.

عند بلوغها سن الثامنة عشر عادت إلى بيروت مع عائلتها إلى لبنان للاستقرار نهائيا وسافر أخوها طوني مهندس الميكانيكا للعمل بإحدى الشركات في دبي.