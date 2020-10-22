تفاصيل عرض "آثار جانبية" قبل تقديمه بمسرح مصر.. غدا

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "آثار جانبية".

تدور أحداث مسرحية "آثار جانبية"، تدور أحداثها حول الصراع والتنافس بين عائلتين في أحد القري حول أحقية كل عائلة في فرض زعامتها وملكيتها للأضرحه الشهيرة بها وتناقش هذه الظواهر بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني.

بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "آثار جانبية" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 23 أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.