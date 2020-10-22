نجمات الوطن العربي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.. تفاصيل

حضرت مساء أمس الفنانة بشرى البروفا النهائية لعرض افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي من المنتظر أن يقام مساء غد الجمعة.

المهرجان يتخذ العديد من الإجراءات الإحترازية الصحية وفقا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

ومن المقرر حضور عدد من نجمات العالم العربي، ومنهن أصالة، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، عائشة بن أحمد، رزان مغربى، سارة حناشى، فاطمة الناصر، دياموند بن عبود، مريم فرجانى، ميساء مغربى، سلافة معمار، استيفانى صليبا، لينا شماميان.



"الجونة" أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.