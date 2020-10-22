الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

ساعات وينطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة على ساحل البحر الأحمر، وسط حضور أكثر من شخصية أجنبية.

المهرجان يتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية وفقا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

ومن المقرر حضور عدد من نجمات العالم العربي، ومنهن أصالة، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، عائشة بن أحمد، رزان مغربى، سارة حناشى، فاطمة الناصر، دياموند بن عبود، مريم فرجانى، ميساء مغربى، سلافة معمار، استيفانى صليبا، لينا شماميان.

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وسيشهد مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة حفل الافتتاح، وبدأ العمل على إنشاء المركز منذ عام 2019، وسيكتمل بحلول الدورة القادمة من المهرجان.

من أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان ، بالتعاون مع مستشفى الجونة

ويقدم المهرجان حزمة الإجراءات الصحية نرصد أبرزها فى السطور التالية:

وسيُختبر جميع الضيوف الأجانب ويُمنحوا شهادة اختبار مسحة بي سي أر عند المغادرة مجانًا - إذا اشترط بلدهم الأصلي ذلك.

وفحص درجة الحرارة في الموقع عند المداخل.

يُمنع دخول الأشخاص الذين تزيد درجة حرارة أجسامهم عن 37.8 درجة مئوية / 100 درجة فهرنهايت ويُنقلوا على الفور إلى العيادة المتنقلة أو مستشفى الجونة إذا ظهرت عليهم أعراض أخرى.



تُطهر جميع المناطق باستمرار، بما في ذلك قاعات السينما ومناطق الخدمات والنقل بالمركبات وما إلى ذلك.

يُزود الزوار بقناع ومطهر يدوي مجانًا عند الدخول.

يجب استخدام القناع في جميع المناطق الخارجية والداخلية عندما يكون التباعد غير ممكن أو صعب.

يُطلب من الزوار ارتداء أقنعة الوجه، (ما لم تتم الفاعلية في مكان مفتوح) وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

يجب على الزوار الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد في جميع المواقع، وتتم مراقبة التطبيق بواسطة الموظفين.

يتم تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد منفصل في جميع الأماكن والمسارح أثناء حفلي الافتتاح/ الختام.

على السجادة الحمراء، يُنقل المصورين إلى مساحة الصحافة، وتُحدد أقصى سعة عندما يكون بُعد الأشخاص عن بعضهم بحدود متر واحد.

أثناء أوقات التصوير، يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصورين وبعضهم البعض وبين المصورين والنجوم أيضًا.

يُفتح شباك التذاكر لبيع التذاكر للضيوف غير المعتمدين، مع مراعاة إجراءات السلامة والأمان.

معظم المعلومات الخاصة بالمهرجان ستتوفر لضيوف المهرجان في صيغة إلكترونية، مع تقليل توزيع المواد المطبوعة.

يقع المركز بالقرب من مساحات المهرجان الأخرى المتمثلة في الجامعة الألمانية التقنية (تي يو برلين) ومسارح البحر ،سي سينما.

تم تقليل عدد المدعوين لحفلات الافتتاح والختام أيضًا كما حدث في الدول الأوروبية التي أقامت مهرجاناتها هذا العام.

تم الأخذ بعين الاعتبار إجراءات التباعد الاجتماعي، خلال تصميم مركز المهرجان هذا العام، الذي سيقام على مساحة 10.740 متر مربع. كانت الدورات السابقة تقام على مساحة 6.200 متر مربع (مرفق مساحة مواقع مركز المهرجان.

تم زيادة مساحة السجادة الحمراء لتكون 30 مترًا.

تم تزويد المسرح بـ4 مداخل من أجل تجنب صفوف الانتظار.



"الجونة" هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.