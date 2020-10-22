اتحاد النقابات الفنية يندد بتكريم جيرارد ديبارديو بمهرجان الجونة

أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية بيانا صحافيا يعلن فيه مناشدته للنقابات الفنية الثلاث "التمثيلية، السينمائية، الموسيقية" على الإلتزام بقراره الصادر عام 1996، الخاص بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني وداعميه، على خلفية تكريم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو بمهرجان الجونة.

البيان يأتى بعد ساعات من مطالبة عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية سحب تكريم الممثل الفرنسي من مهرجان الجونة.

وأبدى عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين قى بيان وقعوا عليه رفضهم الكامل لتكريم "الجونة السينمائي" الممثل الفرنسي الداعم للكيان الصهيوني "جيرارد ديبارديو"، مؤكدين أن هذا التكريم الذي يمثل سابقة خطيرة وغير مقبولة، وتحديًا علنيًا واضحًا لموقف المثقفين المصريين وأعضاء النقابات المهنية الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل.

وسيشهد مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة حفل الافتتاح، فبدأ العمل على إنشاء المركز منذ عام 2019، وسيكتمل بحلول الدورة القادمة من المهرجان.

ومن أجل تحقيق إجراءات السلامة والأمان والتباعد الاجتماعي بخصوص وباء كورونا (كوفيد-19)، يقوم المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان ، بالتعاون مع مستشفى الجونة