نجلاء بدر تظهر رشاقتها بتمارين شاقة داخل الجيم

شاركت نجلاء بدر متابعيها فيديو جديدًا لها في الجيم عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نجلاء بدر بإطلالة جذابة ومميزة خطفت بها الأنظار مُرتدية بنطلون ليجن رمادي وبدي كت وردي وعلقت "لا يتعلق الأمر بشكل جديد ، بل يتعلق بنمط حياة جديد شكرا لمدرب @ monagaa82 أنت الأفضل على الإطلاق ????????????????????????????????????????????????????????????"



من الناحية الجمالية اعتمدت على رفع شعرها ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.



وشاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.