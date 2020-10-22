تريند الفن| حقيقة خلاف رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي.. وتامر حسني يطرح أغنية جديدة

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.

علقت رانيا محمود ياسين عن الاخبار المتداوله حول ازمتها مع اميرة مختار ابنه الفنانة رجاء الجداوي في عزاء والدها.

ونشرت رانيا صورة لتعليق اميرة مختار عن الازمة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت اميرة قائلة :" من كام يوم اتكتب ان في خلاف بيني وبين صديقتي رانيا محمود ياسين وده ملوش اصل من الصحه وتداولوا بعض الفيديوهات من العزاء وكانت تبدوا فيه ان رانيا منفعله لكن الحقيقه ان رانيا كانت منفعله علشاني لما كتب مش عليه وانا ورانيا لسه قفلين مع بعض التلفون وبنسال بعض وهو ايه الي بيحصل ده ."

وردتت رانيا عليها قائلة :" صحيح انا مش رايقه للرد علي الي اتقال عليه بافتراء الاسبوع الماضي لان حزني مش مخليني افكر في حاجه غير بابي لكن شكرا يا اميره انك وضحتي للناس الحقيقه واني كنت زعلانه علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكي لما كتبتي بوست واني مكنتش زعلانه منك لكن عليكي ربنا يهدي الناس الغريبه دي

أعلن المطرب تامر حسني من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام" عن إصداره اليوم أغنيته الجديدة "فجأة افترقنا" من خلال عرض برومو لها، الأغنية من كلمات محمد عاطف والحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

وكان تامر قد أصدر منذ أيام قليلة أغنية أخرى من نفس الألبوم بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرح الأغنية، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.

ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".

في واحدة من أقوى حلقات قعدة رجالة، تحل النجمة الكبيرة فيفي عبده ضيفة على النجوم الثلاثة نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ، فكيف ستهرب فيفي من حوارات ومكر الرجال الثلاثة، في حلقة تكشف لنا خبايا السوشيال ميديا الخاصة بالنجمة.

وفي برومو أطلقته قناة OSN، استعرض كيف كانت جُرأة وصراحة فيفي عبده أمام الرجال الثلاثة، حيث قالت لأحدهم "أنت معوور وجاي تقعد معايا" كما أكدت أنها دائمًا ما تُوصف بأنها "ست بـ 100 راجل" فماذا ستفعل أمام ثلاثة رجال؟.