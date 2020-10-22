محمد عباس زعيم عصابة في مسلسل "حازم محزون" مع محمد ثروث

كشف الفنان الشاب محمد عباس انضمامه لفريق عمل مسلسل "حازم محزون" والمقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة وهو من بطولة محمد ثروت وعدد من نجوم مسرح مصر، وأكد محمد عباس في تصريحات صحفية إن المسلسل يدور في إطار كوميدي درامي يرصد حكايات من الواقع المصري.

ويقدم محمد عباس شخصية زعيم عصابة وسيظهر في المسلسل كضيف شرف ويجسد شخصية زعيم عصابة يتعرض لنصب من قبل إحدى شركات الاستثمار العقاري ويقع في الكثير من المشاكل بسبب صداقته بالفنان محمد المسلسل تأليف محمد بشير، وإنتاج شركة سبوت ميديا ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وجاري الاتفاق مع باقي أبطال العمل.

ومن ناحية اخرى شارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" وعرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثان من المسلسل.

ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.