نيرمين ماهر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

نشرت الفنانة الشابة نيرمين ماهر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيرمين ماهر بإطلالة كاجوال وهى ترتدى تيشيرت باللون الأسود وبنطال جينز بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ماكياج ناعم أبرز جمالها.

ويعرض حاليا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كما شاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.