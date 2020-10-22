تطورات الوضع الصحي لـ إلهام الفضالة بعد ظهورها بالعكاز في المستشفى..صور وفيديو

إلهام الفضالة أثارت قلق العديد من متابعيها ومحبيها بعدما نشرت صورة لها من داخل المستشفى وكشفت عن إجرائها لعملية جراحية في الركبة، كما تداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صور لها وهي تستند على عكاز بعد خروجها من العملية بساعات.

إلهام الفضالة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

إلهام الفضالة بعدما تسببت في الساعات الماضية في قلق محبيها نظرا لتداول صورة لها وهي تتواجد في المستشفى وتستند على عكاز، نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل حالتها الصحية التي أثارت اهتمام الجمهور حيث أوضحت الفنانة الكويتية أن العملية تحتاج فقط إلى راحة، وأنها قادرة على أن تسير على قدميها فقالت في الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك العديد من المتابعين يتساءلون عن تفاصيل حالتي وهل استطيع أن اسير على قدمي بعد العملية التي أجريتها، فأنا الحمدلله قادرة على أن أسير على قدمي، فالعملية لا تتسبب في عدم قدرتي على السير بل دوت الخليج فقط تحتاج لفترة من الراحة وهناك بعض التدريبات الخاصة وأنا اخضع لها بالفعل".

إلهام الفضالة تحتاج إلى راحة من 4 إلى 6 أسابيع

إلهام الفضالة تحدثت كذلك على التعليمات التي نصحها بها الأطباء من أجل علاج ركبتها، حيث أكدت أنها سوف تتحرك لفترة من 4 إلى 6 أسابيع بمساعدة عكاز حتى لا ترهق قدمها بعد العملية، وأوضحت أنها كذلك سوف تمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي فقالت: "في حال إذا استمريت في السير على قدمي بشكل متواصل فسوف أتعرض لمضاعفات لذلك لا أسير بشكل مستمر عليها واستخدم عكاز من أجل أن استند عليه ولا أرهق الركبة، وسوف استمر في المحافظة على السير بهذا الشكل لمدة 4 إلى 6 أسابيع فهذه دوت الخليج تعليمات الأطباء، الذين أكدوا أيضا أنني يجب أن أمارس حياتي اليومية بشكل طبيعى لكن بدون إرهاق القدم، لذلك أحرص على راحة الركبة أثناء تسوقي في المولات".

إلهام الفضالة تخضع لعملية في الركبة

الفنانة إلهام الفضالة كشفت خلال الأيام الماضية عن خضوعها لعملية جراحية في الركبة ونشرت صورة لها عبر حسابها على "سناب شات" فكتبت تعليقا عليها قائلة: "عملية صغيرة لركبتي الحمد لله خلصت من اخذهم للخلايا الجذعية من دهوني وحطوها بالجهاز لفرز الخلايا من الدهون وتالي يغزونها بركبتي يارب"، وتستعد الفنانة إلهام الفضالة خلال الفترة القادمة للمشاركة في بطولة مسلسل "أمينة حاف" والذي من المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان 2021، وكشفت أنها ستؤدي دور سيدة مستفزة تدعى "أمينة"، وتمر بمواقف عديدة في حياتها خلال بداية العمل وتنتقل من حالة إلى حالة حتى تصبح "زوجة رابعة" وتدخل في مشاحنات وخلافات مع الزوجات الثلاثة.