نانسي عجرم تطرح "إلى بيروت الأنثى" وعائلتها "الغائب الحاضر" بالكليب..فيديو

نانسي عجرم فاجئت الجمهور بطرح أحدث كليباتها "إلى بيروت الأنثى"، مساء اليوم، الخميس، بعد مرور أسبوعين من الترويج للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد مرور أكثر من شهرين على انفجار مرفأ بيروت.

نانسي عجرم تطرح "إلى بيروت الأنثى"

النجمة اللبنانية نانسي عجرم نشرت اليوم عبر حسابها على انستجرام، مقطع من الأغنية الجديدة المأخوذة كلماتها من قصيدة للشاعر الكبير نزار قباني، وعلقت على المقطع قائلة: "لِكُلِّ مَنْ وَما يُجْبِرُنا عَلى الرَّحيلِ.. سَنَعودُ".

كليب أغنية نانسي عجرم الجديدة لاقى انتشارًا واسعًا بين جمهورها بمجرد طرحه كاملًا على قناتها الرسمية على يوتيوب، وحرصت الفنانة اللبنانية على نقل حالة الوجع التي تمر بها العديد من الأسر اللبنانية في الفترة الأخيرة، من خلال قصة أسرة بسيطة، يضطر فيها الابن لترك بلده وفراق أهله وسط حالة من الحزن والأسى تسيطر على أفراد الأسرة تجاه المستقبل المجهول.

أسرة نانسي عجرم "الغائب الحاضر" في أحدث أغانيها

ويبدو أن نانسي عجرم قررت أن تستعين ببعض ما يميز أسرتها الحقيقية، خلال الكليب الجديد، لتصبح الأسرة دوت الخليج "الغائب الحاضر" ضمن أحداث الأغنية، حيث ظهر شقيقها بالكليب، وهو يحمل نفس اسم شقيقها بالواقع وهو اسم "نبيل"، كما علق عدد من متابعيها على أن ملامح والديها بالكليب، قريبة من ملامح والديها الحقيقين، وفسروا الأمر بأن نانسي حاولت أن توثق الصعوبات التي تمر بها كل الأسر اللبنانية، ومنها أسرتها، خلال الفترة الأخيرة.

نانسي عجرم تغني لـ نزار قباني

واستعانت نانسي في أغنيتها الجديدة بإحدى قصائد الشاعر السوري الراحل نزار قباني "إلى بيروت الأنثى.. مع الاعتذار"، وتقول أبيات القصيدة: "آه يَا عُشَّاقَ بَيرُوتَ القُدَامَى.. هَل وَجَدتُم بَعدَ بَيرُوتَ البَدِيلاَ؟.. إِنَّ بَيرُوتَ هِيَ الأُنثَى الَتِي تَمنَحُ الخَصبَ وَتُعطِينَا الفُصُولاَ.. إِن يَمُتْ لُبنَانُ.. مِتُّم مَعَهُ، كُلُّ مَن يَقتُلُهُ.. كَانَ القَتِيلاَ، كُلُّ قُبحٍ فِيِه.. قُبحُّ فِيكُمُ.. فَأَعِيدُوهُ كَمَا كَانَ جَمِيلاَ".

في سياق آخر، عادت نانسي عجرم من جديد لممارسة نشاطها الفني حيث أحيت حفلا غنائيا عبر "تيك توك" قبل أسابيع قليلة، وقد لاقى الحفل اهتماما واسعا من قبل محبي الفنانة اللبنانية التي تألقت وظهرت من خلاله بأكثر من إطلالة.

وتحرص النجمة اللبنانية على التفاعل مع الجمهور كل فترة ومشاركتهم بأحدث الصور واللقطات المرحة مع أسرتها، أو بمفردها.