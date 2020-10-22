أسرة محمود ياسين ترد على 3 أحداث مثيرة للجدل صاحبت مراسم العزاء..هل رفضوا حضور نجلاء فتحي؟

عزاء محمود ياسين رغم إقامته قبل ما يقرب من أسبوع إلا أنه من ضمن الأحداث الفنية والإنسانية التي مازالت تشغل بال الجمهور المصري والعربي حتى الآن، بسبب بعض المواقف التي حدثت خلاله ولفتت أنظار الجميع وتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا محمود ياسين توضح حقيقة أزمتها مع ابنة رجاء الجداوي

أسرة الفنان المصري الراحل محمود ياسين قررت الرد وتوضيح تفاصيل بعض المواقف التي حدثت خلال العزاء، ففي البداية نفت الفنانة رانيا محمود ياسين ما تردد عن معاتبتها لأميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، بسبب التدوينة التي كتبتها الأخيرة بعد وفاة محمود ياسين، عن إصابته بمرض ألزهايمر.

وانتشر مقطع فيديو من العزاء ظهرت فيه رانيا منفعلة على أميرة، وهو ما فسره المتابعون بأن رانيا تعاتب أميرة بسبب ما كتبته، إلا أن الاثنتين قررتا الرد على ما تم تداوله، فأوضحت أميرة أن رانيا لم تنفعل عليها، بل على العكس كانت منفعلة من الانتقادات التي تلقتها أميرة بعد تدوينتها.

وحرصت رانيا محمود ياسين على مشاركة جمهورها بتدوينة صديقتها أميرة، على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "صحيح أنا مش رايقه للرد على اللي اتقال عليّ بافتراء الأسبوع الماضي لأن حزني مش مخليني أفكر في حاجة غير بابي.. لكن شكرًا يا أميرة إنك وضحتي للناس الحقيقة وإني كنت زعلانه علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكي لما كتبتي بوست وإني ماكنتش زعلانة منك، لكن عليكي.. ربنا يهدي الناس الغريبة دي".

هل رفضت أسرة محمود ياسين حضور نجلاء فتحي للعزاء؟

من جانبه حسم الفنان عمرو محمود ياسين الجدل حول الأنباء المنتشرة عن رفض أسرة الراحل لحضور الفنانة نجلاء فتحي لعزاء صديقها، بسبب حالتها الصحية، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "إشاعة سخيفة على السوشيال ميديا يتبناها بعض أصحاب قنوات اليوتيوب اللي بتحب تعمل ترندات وتألف كلام فاضي".

وأضاف عمرو ياسين: "مفاد الإشاعة إن أنا وأمي وأختي رفضنا إن الفنانة الكبيرة الغالية علينا جميعا نجلاء فتحي تحضر عزاء الوالد رحمة الله عليه.. طبعا أنا مذهول من التأليف والتلفيق والقدرة الرهيبة على الكذب واختلاق القصص الوهمية.. شيء في منتهى السخافة.. أولا الفنانة نجلاء فتحي مبتعدة عن الظهور في المناسبات العامة من فترة".

واستطرد: "ثانيا دوت الخليج مقربة من الأسرة وبيننا وبينها صلة نسب.. فا إيه السذاجة والعبط ده؟! والمشكلة إن الناس بتصدق.. الكلام ده غير حقيقي والسيدة نجلاء فتحي قامت بواجب العزاء تليفونيا ولها منا كل التقدير والحب والاحترام".

عادل إمام وعزاء محمود ياسين

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وعن الشائعة التي انطلقت أيضًا حول وجود أزمة بعد حضور النجم عادل إمام للعزاء، فقال عمرو محمود ياسين: "أحب أضيف كمان إن في إشاعة برضه إن في مشكلة حصلت مع الفنان عادل إمام لما وصل العزاء ده برضه محصلش، الفنان عادل إمام لم يحضر العزاء وحضر نجله المحترم رامي إمام".

وعلق نجل محمود ياسين على شائعة الأزمة بين شقيقته وابنة رجاء الجداوي، فقال: "وأيضا حكاية إن شقيقتي رانيا اتخانقت مع أميرة مختار ابنة الراحلة العزيزة رجاء الجداوي.. ده برضه ماحصلش نهائي وكان حوار بينهم عادي جدا.. واتقوا الله في الكلام اللي بتقولوه للناس يا بتوع الترندات البايخة".