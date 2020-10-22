5 صور لـ شيري عادل بالحجاب والعباءة..ما السر ؟

شيري عادل عادت من جديد لتخطف الأنظار بعد نجاح حكاية "أمر شخصي"، الذي عرضت ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" خلال الأسابيع الماضية، حيث ظهرت الفنانة المصرية بالحجاب والعباءة السوداء في جلسة تصوير أظهرتها بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور.

شيري عادل تظهر بالحجاب والعباءة السوداء

شيري عادل تداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة لها أثناء خضوعها لإحدى جلسات التصوير التي ظهرت فيها الفنانة المصرية بإطلالة مختلفة حيث ارتدت العباءة السوداء والحجاب مما جعل العديد من محبيها يتساءلون حول سبب ظهور الفنانة بهذه الإطلالة الجديدة، إلا أن إطلالة الفنانة شيري عادل يبدو أنها ليست بجديدة حيث تردد أن جلسة التصوير التي خضعت لها شيري عادل تعود إلى أحداث مسلسل "السهام المارقة" الذي عرض في عام 2018، وشاركت في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية.

جدل بسبب جلسة تصوير شيري عادل

شيري عادل وظهورها الأخير أحدث جدلا واسعا بسبب أن الفنانة المصرية ظهرت أيضا في أحدث أعمالها الدرامية بالحجاب، حيث شاركت في حكاية "أمر شخصي" التي عرضت في شهر سبتمبر الماضي، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وحققت الحكاية نسبة مشاهدة مرتفعة، حيث قدمت شيري عادل شخصية "هاجر" وتدور تفاصيل الحكاية حول أزمة العنوسة وإختيار شريك الحياة، وكان من أبرز النجوم المشاركين فيها الفنان ميدو عادل، وايهاب فهمي، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، ونور إيهاب، ومعتز هشام وهي من تأليف عمر عبدالحميد، وإخراج محمود كامل.

شيري عادل تكشف دور معز مسعود في غيابها عن الشاشة

شيري عادل تحدثت خلال الأسابيع الماضية في مداخلتها الهاتفية مع برنامج "التاسعة" مع وائل الإبراشي على التلفزيون المصري، عن عودتها للشاشة بعد غياب طويل، وردت على حقيقة تركها الفن في فترة زواجها من معز مسعود بسبب طلبه اعتزالها، وقالت إن معز مسعود لم يطلب منها الاعتزال، وهي لم تعتزل ولكنها انشغلت بأمورها الشخصية وبزواجها في تلك الفترة بالإضافة إلى عدم وجود أعمال قوية تعود بها للشاشة، لكنها عادت فور عرض إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" عليها، والتي قدمت بها قصة "أمر شخصي"، وأضافت إن الانفصال عن معز مسعود تم منذ أكثر من عام، وأكدت انها تحترمه وهو كذلك يحترمها، وقالت انها تتمنى أن يظل الاحترام بينهما دائما، وأكدت إنها لم تغضب من اهتمام الجمهور بأخبار زواجها لأنها تعرف أن من حقهم متابعة أخبارها والاطمئنان عليها، ولكنها ترفض التعليق على الجدل المثار حول طليقها لأنها أمور تخصه.