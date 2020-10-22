قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة (السينمائية والموسيقية والتمثيلية) مقاطعة مهرجان الجونة السينمائي الذي تبدأ دورته الرابعة غدًا الجمعة.

وقال الاتحاد في بيان أصدره منذ قليل إن القرار يأتي التزامًا مع قراره الصادر في 19 يناير 1980 بمنع التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني وداعميه والذي وأقره المؤتمر العام لاتحادالجمعية العمومية في 25 يناير 1996.

وناشد أعضاء النقابات الفنية الثلاث بالالتزام بالقرار والتضامن مع بيان جموع الفنانين في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى ان عدد كبير من المخرجين والكتاب والفنانين ومثقفي مصر والعالم العربي أصدروا بيانا خلال الأيام الماضية لمقاطعة مهرجان الجونة السينمائى بعد أن أعلن المهرجان تكريم الممثل الفرنسى جيرارد ديبارديو.

يذكر ان الامر تكرر منذ سنوات أثناء تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش العاشق للكيان الصهيوني في مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وتصدى السينمائيون المصريون ومثقفو ومواطنو مصر لهذا التكريم وتم إلغاؤه واليوم يتم الأصرار مرة أخري على التطبيع من خلال مهرجان الجونة السينمائي الذي سبق وكرّم المخرج اللبناني المطبع زياد دويرى في دورة سابقة، ثم في الدورة القادمة للمهرجان، الذى يموله الملياردير المصرى نجيب ساويرس وتدعمه وزارة الثقافة المصرية، سيقوم بتكريم الممثل الفرنسي العاشق للكيان الصهيوني جيرارد ديبارديو مما يعد خرقًا لما أجمعت علية الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فنانى مصر من رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلًا عن أن هذا الممثل متهم في قضية أغتصاب في فرنسا مازالت قيد التحقيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد العام للنقابات الفنية يقاطع مهرجان الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.