بعد ساعتين .. فجأة افترقنا لـ تامر حسني تتخطى الـ 300 ألف مشاهدة

الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى".
وكان تامر أصدر منذ أيام قليلة أغنية أخرى من نفس الألبوم بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرح الأغنية، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.
ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".
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