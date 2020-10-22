خالد جلال يضع اللمسات الأخيرة لافتتاح النسخة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، منذ قليل، اجتماعا مع عدد من فريق إعداد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك قبيل الافتتاح المقرر اليوم فى الثامنة مساء .
ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس مواسم نجوم المسرح الجامعى، والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وعدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة، ورجال الصحافة والإعلام.
كما تفقد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، الذى يقام عليه الافتتاح، لوضع اللمسات الأخيرة لتجهيزات المسرح والوقوف على إتمام كافة الإجراءات اللازمة للاحتفال .
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