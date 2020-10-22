نهالة كاظم تكشف عن أولى تجاربها السينمائية

كشفت الفنانة الشابة نهالة كاظم عن أولى تجاربها السينمائية وانضمت إلى فريق عمل فيلم سقراط ونبيلة، وهو من إخراج هشام الشافعي وتأليف عبدالفتاح كمال.



الفيلم من بطولة أشرف عبد الباقى وأحمد فتحي وشريف أبوهميلة ومحمد فهيم والراقصة دينا وسامي مغاوري ومحمد عبدالعظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

كما يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، وسيتم تصوير أغلب مشاهده خارجيا في شوارع مدينتي القاهرة و6 أكتوبر، حيث استغرق التحضير للتصوير حوالي شهرين.