طرح الإعلان الرسمي لفيلم The Prom.. فيديو

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "The Prom"، البرومو التشويقي الدعائي تمهيدا لطرحه 11 ديسمبر المقبل على إحدى المنصات الرقمية.



الفيلم من إخراج ريان ميرفي، ومقتبس من مسرحية برودواي الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.

ويحكي الفيلم قصة فرقة من المسارح المهووسة بذاتها، ويشارك فيه ميريل ستريب، وجيمس كوردن، ونيكول كيدمان، وأندرو رانيلز - الذين ينحدرون إلى بلدة صغيرة محافظة في ولاية إنديانا لتولي قضية إيما (جو إيلين بيلمان)، وهي فتاة في المدرسة الثانوية تريد أن تأخذ صديقتها أليسا (أريانا ديبوس) إلى الحفلة الراقصة.

الفيلم بطولة ميريل ستريب في دور دي دي ألين، ونيكول كيدمان في دور إنجي ديكنسون، وجيمس كوردن في دور باري جليكمان، وأندرو رانيلز في دور ترينت أوليفر، وأريانا ديبوز في دور أليسا جرين.