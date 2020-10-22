أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "The Prom"، البرومو التشويقي الدعائي تمهيدا لطرحه 11 ديسمبر المقبل على إحدى المنصات الرقمية.
الفيلم من إخراج ريان ميرفي، ومقتبس من مسرحية برودواي الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.
ويحكي الفيلم قصة فرقة من المسارح المهووسة بذاتها، ويشارك فيه ميريل ستريب، وجيمس كوردن، ونيكول كيدمان، وأندرو رانيلز - الذين ينحدرون إلى بلدة صغيرة محافظة في ولاية إنديانا لتولي قضية إيما (جو إيلين بيلمان)، وهي فتاة في المدرسة الثانوية تريد أن تأخذ صديقتها أليسا (أريانا ديبوس) إلى الحفلة الراقصة.
الفيلم بطولة ميريل ستريب في دور دي دي ألين، ونيكول كيدمان في دور إنجي ديكنسون، وجيمس كوردن في دور باري جليكمان، وأندرو رانيلز في دور ترينت أوليفر، وأريانا ديبوز في دور أليسا جرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح الإعلان الرسمي لفيلم The Prom.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.