نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها فيما يلى: سخر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس للنجم محمد رمضان بمايكل جاكسون". أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية بيانا صحافيا يعلن فيه مناشدته للنقابات الفنية الثلاث "التمثيلية، السينمائية، الموسيقية" على الإلتزام بقراره الصادر عام 1996، الخاص بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني وداعميه، على خلفية تكريم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو بمهرجان الجونة. حضرت مساء أمس الفنانة بشرى البروفا النهائية لعرض افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي من المنتظر أن يقام مساء غد الجمعة. حققت أغنية " فجأة افترقنا " للنجم تامر حسنى 301,424 الف مشاهدة بعد طرحها بساعتين عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. تراشق أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان مستمر.. تفاقم أزمة تكريم ممثل يدعم الصهيونية بمهرجان الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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