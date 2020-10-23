تعرف على سبب انفصال كمال أبو رية عن زوجته في عيد ميلاده

يحتفل اليوم 23 أكتوبر الفنان كمال أبو رية بعيد ميلاده 57 حيث أنه أبدع منذ بدايته سواء في التلفزيون او المسرح او السينما وقدم الكثير من الأعمال المختلفة والمميزة علي سبيل المثال مسلسل "ملكة في المنفي" حيث كان يجسد دور أحمد حسنين باشا و مسلسل "علي مبارك" كان يجسد دور علي مبارك، ونعرض من خلال هذا التقرير سر انفصاله عن زوجته السابقة ماجدة زكي.
ولد الفنان كمال ابو رية عام 1962 وتخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1985 و تزوج من الفنانة ماجدة زكي وانفصل الثنائي بعد زواج استمر 20 عاما.
كشف الفنان كمال ابو رية في لقاء تلفزيوني له عن سبب انفصاله عن ماجدة زكي قائلا:"كانت تساعدني كثيرا و انفصالنا أثر فيّ كثيرا بسبب حبي لأولادي و لا يوجد أحد معصوم من الخطأ وأنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيرا وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية".
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