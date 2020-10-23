في عيد ميلاده.. 9 معلومات لا تعرفها عن عمدة الدراما صلاح السعدني

يحتفل اليوم الفنان صلاح السعدني الملقب بعمادة الدراما بعيد ميلاده فهو أحد النجوم الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي مازالت في قلوب المشاهدين.
نرصد 10 معلومات عن عمدة الدراما المصرية.
1 - ولد صلاح السعدني في الثالث والعشرين من أكتوبر 1943، في إحدى قرى المنوفية.
2- شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.
3 - حصل على بكالوريوس زراعة.
4 - بدأ مسيرته الفنية على مسرح كلية الزراعة، مع الزعيم عادل إمام.
5 - قدم على المسرح عدد من العروض الهامة منها: "الناصر صلاح الدين"، و"ثورة الموتى"، وباللو باللو".
6- مثل في عدد من الأفلام، منها: "اليوم السادس"، و"قضية عم أحمد"، و"ملف في الآداب"، و"فتوة الناس الغلابة".
7- اشتهر السعدني بأدواره في التلفزيون، وأهمها دور العمدة "سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، إلى جانب مسلسلات مثل "آرابيسك"، و"رجل من زمن العولمة"، و"أبنائي الأعزاء شكرًا".
8- ابنه هو الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني.
9- عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون.
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